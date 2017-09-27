Житель Ленобласти погиб, пытаясь распилить мину времен войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Следственные органы, проверяя информацию о хлопке в хозяйственной постройке в городе Подпорожье Ленинградской области, который привел к гибели местного жителя, установили, что он скончался при попытке распилить мину времен Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону.
"Установлено, что мужчина собирал оружие и боеприпасы времен ВОВ. Находясь в хозяйственной постройке по месту жительства, он распиливал минометную мину 81 мм, в результате чего произошла детонация, приведшая к гибели мужчины", — сообщает СУСК.
В настоящее время инженерами-саперами управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обследовано место хлопка. Следователями обнаружены и изъяты патроны к пистолету ТТ, обрез охотничьего ружья, а также 3 минометные мины.
"Угроз для безопасности жителей близлежащих домов нет. Обнаруженные мины вывезены в безопасное место и будут уничтожены", — информирует СУСК по региону.