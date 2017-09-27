Житель Ленобласти погиб, пытаясь распилить мину времен войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Следственные органы, проверяя информацию о хлопке в хозяйственной постройке в городе Подпорожье Ленинградской области, который привел к гибели местного жителя, установили, что он скончался при попытке распилить мину времен Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону.

Как уточняет областное следственное управление, инцидент произошел 26 сентября на участке у одного из домов на Новгородской улице в Подпорожье. Мужчина, которому было 62 года, скончался на месте происшествия.

"Установлено, что мужчина собирал оружие и боеприпасы времен ВОВ. Находясь в хозяйственной постройке по месту жительства, он распиливал минометную мину 81 мм, в результате чего произошла детонация, приведшая к гибели мужчины", — сообщает СУСК.

В настоящее время инженерами-саперами управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обследовано место хлопка. Следователями обнаружены и изъяты патроны к пистолету ТТ, обрез охотничьего ружья, а также 3 минометные мины.

"Угроз для безопасности жителей близлежащих домов нет. Обнаруженные мины вывезены в безопасное место и будут уничтожены", — информирует СУСК по региону.