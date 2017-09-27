В Уфе разыскивают сбежавшего пациента психбольницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Полицейские Уфы ищут сбежавшего пациента психиатрической больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

"В настоящее время сотрудники УМВД по городу Уфе проводят поисковые мероприятия по установлению места нахождения пациента, который самовольно покинул лечебное учреждение. Просьба всем, кто обладает какими-либо сведениями, сообщить в полицию", — сказал собеседник агентства.

По данным ряда местных СМИ, сбежавший пациент ранее был осужден за изнасилование, но признан невменяемым, поэтому его поместили в лечебный стационар.