В Подмосковье задержали двух мужчин во время сбора урожая конопли

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали двух жителей Жуковского прямо во время покоса конопли: злоумышленники успели собрать 19 килограммов наркотика, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники полиции задержали двух местных жителей в возрасте 22 и 23 лет, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Они были задержаны на поле в момент сбора дикорастущей конопли", — сказала она.

По словам представителя ведомства, мужчин поймали с двумя сумками, в которых лежали 19 килограммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Поле, на котором росла конопля, правоохранители скосили и сожгли, отметила представитель главка.

"С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило около двух тысяч кустов", — заключила Петрова.