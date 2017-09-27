В Брянской области осудили угрожавшую детям ножом воспитательницу

БРЯНСК, 27 сен — РИА Новости. Суд приговорил бывшую воспитательницу одного из детских садов в Брянской области к 300 часам обязательных работ и лишил ее права заниматься педагогической деятельностью за то, что она жестоко обращалась с воспитанниками, сообщает региональная прокуратура.

"В Климово за жестокое обращение с детьми осуждена воспитательница детского сада. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 2 года", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, воспитательница одного из детских садов рабочего поселка Климово жестоко обращалась с детьми в течение двух лет. Суд установил, что "она причиняла своим воспитанникам физическую боль различными подручными предметами, высказывала угрозы применения насилия путем демонстрации медицинских шприцов и кухонного ножа, отбирала еду, оскорбляла, заклеивала рот скотчем, а также укладывала спать в туалетной комнате".

После прокурорской проверки в отношении бывшей воспитательницы было возбуждено дело о "неисполнении обязанностей по воспитанию… работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

В итоге мировой судья вынес в отношении нее обвинительный приговор, сообщает прокуратура.