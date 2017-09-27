СК не нашел криминала в истории с выпавшим из машины младенцем в Липецке

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Следствие не нашло повода для возбуждения уголовного дела после случая с выпадением годовалой девочки из двигавшейся машины в Липецке, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по региону Юлия Кузнецова.

Информация о происшествии появилась 10 августа вечером в социальной сети "ВКонтакте". Как утверждал автор сообщения, инцидент произошел днем того же дня на площади Победы в Липецке. На записи видно, как у легковой машины на ходу открывается дверь и на дорогу падает ребенок. Машина останавливается, оттуда выскакивает женщина и бежит к ребенку. Водитель движущегося следом автомобиля успел затормозить в нескольких метрах от ребенка.

Управление СК РФ по Липецкой области заинтересовалось размещенным в интернете видео и начало процессуальную проверку.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как для девочки не наступило опасных и тяжких последствий здоровью. Она отделалась, можно сказать, легким испугом", — сказала Кузнецова.

По ее словам, годовалая девочка сидела в детском удерживающем кресле, но закапризничала, и мать взяла ее на руки покормить. В какой-то момент женщина отвлеклась, девочка схватилась за ручку двери, открыла ее и выпала.

Полиция ранее оштрафовала водителя — отца девочки — на 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки.