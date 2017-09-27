В Нижегородской области возбудили дело об издевательствах в приемной семье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников органа опеки и попечительства после рассказа приемных детей о том, что их избивали и морили голодом в семье в Нижегородской области, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области по результатам организованной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц сектора органа опеки и попечительства управления образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ", — говорится в сообщении.
"В рамках расследования следствием будут приняты меры процессуального характера, направленные на полное возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним. Следователи дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов", — отмечает СУСК.