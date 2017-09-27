В Нижегородской области возбудили дело об издевательствах в приемной семье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников органа опеки и попечительства после рассказа приемных детей о том, что их избивали и морили голодом в семье в Нижегородской области, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в программе на одном из федеральных каналов дети, находившиеся в семье опекунов в Павловском районе Нижегородской области, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили голодом, а также забирали принадлежавшие им деньги. Следственное управление организовало доследственную проверку.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области по результатам организованной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц сектора органа опеки и попечительства управления образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ", — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела следователи проверят "заявления бывших приемных детей, данные ими в передаче, о том, что опекуны незаконно расходовали принадлежащие им деньги на строительство своего дома и дома их родного сына; об использовании труда несовершеннолетних при строительстве жилых помещений; а также об оставлении на длительное время в подвальном помещении дома подростков и издевательствах в отношении них", уточняет ведомство.

По информации СУСК, в настоящее время следователи работают в Павловском районе, где живет семья опекуна, проводят комплекс следственных действий, в том числе в районной администрации, жилых помещениях, принадлежащих опекуну несовершеннолетних детей, а также ее родному сыну.

"В рамках расследования следствием будут приняты меры процессуального характера, направленные на полное возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним. Следователи дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов", — отмечает СУСК.