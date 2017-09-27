Полковнику Минобороны предъявили обвинение по делу о "рекордной взятке"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Суд арестовал начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина по обвинению в получении взятки на 368 миллионов рублей.
18.0%Большими реальными сроками
30.5%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
23.7%Разве что высшая мера поможет
24.5%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"В настоящее время Вакулину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в решении суда.
Судья также отметил, что показания против Вакулина дал другой обвиняемый, "указавший роль и конкретные действия Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежного вознаграждения".расследует уголовное дело о рекордной в истории министерства обороны взятке — 368 миллионов рублей. Как сообщала газета "Коммерсант", ссылаясь на несколько источников, по делу был задержан начальник отдела техобеспечения продовольственного управления МО РФ Александр Вакулина, а вслед за ним и его руководитель — начальник продовольственного управления Александр Бережной. По данным газеты, руководителю продслужбы инкриминируются те же преступления, что и Вакулину, — хищение около 20 миллионов рублей при исполнении контракта петербургской компанией "Профбизнес" на поставку различной "пищевой" спецтехники, а также получение взяток на 368 миллионов рублей от различных коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощь при новых контрактах. Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки".
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