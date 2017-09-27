Полковнику Минобороны предъявили обвинение по делу о "рекордной взятке"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Суд арестовал начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина по обвинению в получении взятки на 368 миллионов рублей.

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30.5% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.7% Разве что высшая мера поможет

24.5% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По данным следствия, Вакулин, "являясь начальником отдела технического обеспечения продовольственного управления МО РФ, совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере (не менее 20 миллионов рублей) в ходе выполнения государственного контракта… на поставку спецтехники, а также получил в Москве и Московской области от руководителя коммерческой организации через посредника в составе организованной группы взятки в виде денежных средств в особо крупном размере (368 миллионов рублей) за совершение в пользу взяткодателя действий (бездействия), входящих в служебные полномочия, способствование указанным действиям в силу должностного положения, а также за общее покровительство".

"В настоящее время Вакулину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в решении суда.

Судья также отметил, что показания против Вакулина дал другой обвиняемый, "указавший роль и конкретные действия Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежного вознаграждения".

Ранее в сентябре стало известно, что Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о рекордной в истории министерства обороны взятке — 368 миллионов рублей. Как сообщала газета "Коммерсант", ссылаясь на несколько источников, по делу был задержан начальник отдела техобеспечения продовольственного управления МО РФ Александр Вакулина, а вслед за ним и его руководитель — начальник продовольственного управления Александр Бережной. По данным газеты, руководителю продслужбы инкриминируются те же преступления, что и Вакулину, — хищение около 20 миллионов рублей при исполнении контракта петербургской компанией "Профбизнес" на поставку различной "пищевой" спецтехники, а также получение взяток на 368 миллионов рублей от различных коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощь при новых контрактах. Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки".

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