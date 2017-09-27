"Гадалка" и ее дочь похитили 150 тысяч рублей у московской пенсионерки

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Гадалка" и её дочь под предлогом снятия порчи выманили у московской пенсионерки 150 тысяч рублей, сообщил журналистам врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

"Сотрудники уголовного розыска задержали мать с дочерью по подозрению в мошенническом хищении у пенсионерки 150 тысяч рублей", – сказал Титов.

Пострадавшей оказалась 75-летняя бабушка. Она рассказала правоохранителям, что на остановке к ней подошла незнакомка и сообщила, что на нее наложена порча. Для снятия сглаза "гадалка" попросила принести в пакете деньги, чтобы прочесть над ними заклинание.

Когда пенсионерка вернулась из дома с требуемой суммой, к ним подошла еще одна женщина и стала расхваливать "волшебницу". После проведения "магического ритуала" злоумышленницы вернули якобы ее пакет с деньгами, обернутый в бумагу, и сказали ни в коем случае не открывать его в течение 9 дней, иначе заклинание не подействует, после чего скрылись. Дома пенсионерка обнаружила, что пакет пуст.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, ими оказались ранее судимая 62-летняя приезжая из Ленинградской области и ее 20-летняя дочь. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", отметили в ведомстве.