В Приморье пограничники нашли бивни мамонтов в ехавшей в Китай машине

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в автомобильном пункте пропуска Марково нашли в грузовой машине, следовавшей в КНР, восемь бивней мамонта и шесть бивней моржа, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"В грузовом автомобиле, следовавшем на выезд из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и перевозившем заявленную в документах сою, пограничники выявили контрабандный груз: 57 мешков сушеного трепанга общим весом более 250 килограммов, 8 бивней мамонта общим весом около 150 килограммов, 6 бивней, предположительно, моржа и один мешок с древесным грибом чага", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, груз был спрятан за рефрижераторной установкой под обшивкой полуприцепа. Отмечается, что биоресурсы переданы в центр "Амурский тигр" для определения видового состава и суммы ущерба. По предварительным подсчетам, рыночная стоимость изъятого составляет более 7 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за последние 10 месяцев неоднократно пересекали попытки контрабанды через госграницу крупных партий дериватов и биоресурсов. Так, в конце декабря 2016 года в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Полтавка была обнаружена партия дериватов, которую специалисты оценили более чем в 86,5 миллиона рублей.