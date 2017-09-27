По делу замглавы ФСИН Коршунова арестовали еще одного сотрудника ведомства

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал сотрудника ФСИН Алексея Данилова по делу замглавы этого ведомства Олега Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что срок ареста установлен до 20 ноября.

По ее словам, Данилову вменяется статья 160 УК РФ ("Хищение").

Ранее суд арестовал Коршунова на два месяца — до 13 ноября 2017 года. Замглавы ФСИН обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.