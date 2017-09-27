Несколько тысяч жителей Приморья остались без света

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Несанкционированные земляные работы привели к тому, что несколько тысяч жителей Приморья более 7 часов оставались без света, сообщает филиал "Приморские электрические сети" АО "ДРСК".

"В поселке Лучегорск при выполнении несанкционированных земляных работ были повреждены сразу две кабельные ЛЭП – основная и резервная. В результате без света остались несколько тысяч жителей поселка, магазины, студия Лучегорского телевидения. Энергетикам… потребовалось более семи часов для того, чтобы возобновить подачу электроэнергии потребителям", — говорится в сообщении.

По данным компании, виновники ЧП с места происшествия скрылись. После отключения оборудования энергетики обнаружили следы бурения и вызвали полицию. Приморский филиал ДРСК готовит обращение в прокуратуру. Компании причинен материальный ущерб, точную сумму сейчас подсчитывают.

Вечером и ночью температура воздуха в северной части Приморья опускается ниже 10 градусов. До включения централизованного отопления приморцы используют электричество для обогрева помещений.