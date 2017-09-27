В Югре из горящего дома эвакуировали 120 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сен — РИА Новости. В городе Мегион (ХМАО) горит жилой многоквартирный дом, эвакуированы по меньшей мере 120 человек, сообщили РИА Новости в окружном управлении МЧС.

"Горит двухэтажный жилой дом в деревянном исполнении. Тушение в настоящее время идет в активной фазе, площадь локализации огня — 250 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 120 человек, сейчас списки жильцов уточняются", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что пожар был локализован примерно через час после сообщения о возгорании.

По его словам, власти города развернули пункт временного размещения на 30 человек. Муниципалитет в настоящее время работает над поиском мест, где можно дополнительно разместить жильцов горящего дома.