Суд в Приморье арестовал двух подозреваемых в похищении девушек

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Два жителя Владивостока, подозреваемые в похищении девушек и склонению их к занятию проституцией, заключили под стражу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Накануне сообщалось, что полиция задержала двух ранее судимых жителей Приморья. По данным полиции, они похитили двух девушек для склонения их к занятию проституцией. Оба отбывали заключение за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следователи возбудили уголовное дело.

"Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении двух жителей Владивостока, подозреваемых в похищении девушек, меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУСК.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники полиции.