Во Владивостоке водитель сбил двух женщин с детскими колясками

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Водитель во Владивостоке сбил двух женщин с детскими колясками, в результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, 33-летний водитель автомобиля Honda Airwave, выезжая с автомобильной парковки одного из торговых центров в сторону улицы Маковского, наехал на женщин с детскими колясками.

"В результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, которые были доставлены в больницу. Медики диагностировали одному из потерпевших сотрясение головного мозга, второму — ушиб головного мозга легкой степени. Дети направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель с 15-летним стажем в 2017 году дважды привлекался к административной ответственности: за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. Сообщается, что по результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вредя здоровью".