Шесть хабаровчан проведут в колонии от 9 до 15 лет за убийство бизнесмена

ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Суд в Хабаровске признал шестерых местных жителей виновными в смерти бизнесмена, которого они похитили и избили, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Суд установил, что один из осужденных в октябре 2015 года решил похитить бизнесмена, чтобы склонить его к принятию определенного решения. Он попросил своих знакомых помочь ему. В ноябре шестеро мужчин на трех машинах похитили бизнесмена, когда тот шел из дома в гараж. Они избили потерпевшего, бросили в салон машины и отвезли за город. Прибыв на место, они обнаружили, что пленник мертв. Чтобы скрыть следы преступления, тело расчленили и закопали фрагменты в разных местах. Через несколько дней родственники мужчины обратились в полицию с заявлением об его исчезновении.

"Суд признал участников группы виновными по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима на сроки от девяти до 15 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия только двое из осужденных частично дали признательные показания, сообщив, что хотели только напугать потерпевшего. Остальные осужденные вину не признали.

Сообщается также, что пятеро из осужденных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.