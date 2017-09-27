Экс-сенатор Пугачев заявил, что не владеет никаким имуществом в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший сенатор от Тувы и бенефициар обанкротившегося Межпромбанка Сергей Пугачев, обвиняемый по делу о преднамеренном банкротстве кредитной организации, заявил, что не владеет никаким имуществом на территории Российской Федерации. Об этом он рассказал радиостанции "Коммерсант FM".

Ранее Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры на земельные участки, дома и нескольких нежилых построек в Московской области, принадлежащих Пугачеву. В пресс-службе суда РИА Новости заявили, что Мосгорсуд в среду проверит законность ареста.

"Только что прочел заметку о том, что Басманный суд арестовал девять объектов принадлежащей мне недвижимости в Московской области… По факту я, конечно, не владею никаким имуществом на территории Российской Федерации, не имею ни малейшего представления, о чем идет речь", — заявил Пугачев.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще трех топ-менеджеров виновными в совершении действий, приведших к банкротству Межпромбанка, в частности, в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек их к субсидиарной ответственности, обязав Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда рублей — солидарно с последним председателем правления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей — солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

Это рекордный в российской судебной практике размер привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам компаний. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе определение арбитража Москвы. Верховный суд в январе 2016 года также поддержал нижестоящие суды. Высокий суд Англии и Уэльса в феврале 2016 года также признал и решил привести в исполнение определение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности.

Арбитраж Москвы в ноябре 2010 года признал Межпромбанк, входивший на тот момент в тридцатку крупнейших российских банков, банкротом и открыл в нем конкурсное производство. По информации АСВ, размер установленной задолженности банком перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2017 года составлял около 82,7 миллиарда рублей, за время конкурсного производства кредиторам было выплачено в сумме около 1,9 миллиарда рублей.