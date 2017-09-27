В МЧС заявили, что пожара в здании театра имени Моссовета не было

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ заявил, что пожара в здании театра имени Моссовета не было.

Пожар произошел в ночь на среду на 150 квадратных метрах здания по адресу Большая Садовая, дом 16.

"В некоторых СМИ недостоверная информация — в здании театра загорания нет", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Позже пресс-служба ведомства сообщила, что пожар ликвидирован.

"Благодаря профессиональной работе пожарных в 1 час 49 минут пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в ГУ МЧС.