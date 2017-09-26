Спасатели достали тело пилота из самолета, упавшего в реку под Костромой

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тело пилота самодельного легкомоторного самолета, который во вторник днем упал в реку в Нерехтском районе Костромской области, сообщает главное управление МЧС региона.

Ранее сообщалось, что одноместный легкомоторный самолёт упал в реку Кешка в районе дамбы села Татарское.

"По прибытию первого подразделения пожарных было установлено, что пилот, мужчина 1956 года рождения, житель города Костромы, погиб, самолёт находится частично на плаву около 30 метров от берега, глубина реки на месте падения около 2 метров", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС региона, пилот был "зажат в самолете".

По словам собеседника агентства, самолет — самодельный, одноместный, легкомоторный, копия марки самолета "Piper cub". Управление МЧС области сообщает, что самолет упал "при выполнении фигур пилотажа, не предназначенных для данного типа летательного аппарата".