Суд в Москве отложил слушание по делу журналиста Нурматова из-за гостайны

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Государственная тайна появилась в деле о предоставлении временного убежища для журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"МВД запросила у ФСБ миграционное дело Нурматова, в сопроводительном письме к нему отмечается, что дело содержит сведения, составляющие государственную тайну", — сказала представитель МВД на заседании. В связи с этим она попросила передать рассмотрение дела в Мосгорсуд — дела, содержащие гостайну, относятся к его подсудности.

Судья решила сначала самой ознакомиться с миграционной картой, а затем принять решение о передаче дела. "Запросить документы у ГУМВД. В связи с этим слушание дела отложить на 10:00 6 октября", — решила она.

Нурматов оспаривает в суде отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.

Ранее Мосгорсуд изменил решение о выдворении из России журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) из-за решения ЕСПЧ, однако пока идет разбирательство в Страсбургском суде по жалобе журналиста, он будет находиться в центре временного содержания в Москве.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

В "Новой газете" заявили, что не верят, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".