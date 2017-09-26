В Самаре устранили аварию, оставившую без воды свыше 65 тысяч человек

САРАТОВ, 26 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики устранили аварию на водоводе в Самарской области, из-за которой во вторник в Сызрани более 65 тысяч жителей остались без холодного водоснабжения, а в дома свыше 15 тысяч человек была остановлена подача горячей воды, сообщила администрация города.
В мэрии отметили, что коммунальщики на Ивашевском водозаборе провели работу по замене сломленного участка длиной более 5 метров. "На данный момент водовод сварен, производится заполнение водяных резервуаров. Для поднятия давления в системе водоснабжения Сызрани требуется еще как минимум 1,5 часа", — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что авария на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе поселка Ивашевка Сызранского района Самарской области произошла во вторник в 8.39 мск. В результате без холодной воды остались 565 многоквартирных и частных домов, в которых проживают 65,3 тысячи человек, а также 29 социально-значимых объектов и семь котельных в городском округе Сызрань. Кроме того, нарушено горячее водоснабжение 48 многоквартирных домов, двух школ и семи детсадов.