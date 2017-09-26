В Самаре устранили аварию, оставившую без воды свыше 65 тысяч человек

САРАТОВ, 26 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики устранили аварию на водоводе в Самарской области, из-за которой во вторник в Сызрани более 65 тысяч жителей остались без холодного водоснабжения, а в дома свыше 15 тысяч человек была остановлена подача горячей воды, сообщила администрация города.

"В 16.30 (15.30 мск) после проведенных работ по замене части водовода на Ивашевском водозаборе началось заполнение резервуаров водой. Система водоснабжения города будет восстановлена после 18.00", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что коммунальщики на Ивашевском водозаборе провели работу по замене сломленного участка длиной более 5 метров. "На данный момент водовод сварен, производится заполнение водяных резервуаров. Для поднятия давления в системе водоснабжения Сызрани требуется еще как минимум 1,5 часа", — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что авария на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе поселка Ивашевка Сызранского района Самарской области произошла во вторник в 8.39 мск. В результате без холодной воды остались 565 многоквартирных и частных домов, в которых проживают 65,3 тысячи человек, а также 29 социально-значимых объектов и семь котельных в городском округе Сызрань. Кроме того, нарушено горячее водоснабжение 48 многоквартирных домов, двух школ и семи детсадов.