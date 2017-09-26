В Люберцах произошло ДТП, к месту аварии вылетели вертолеты

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Три санитарных вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии в подмосковные Люберцы, где в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Сразу три санитарных вертолета МАЦ вылетели в Люберцы по адресу: Новорязанское шоссе 10А. По предварительным данным, в аварии тяжело пострадали три человека", — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что пострадавших сопровождают авиамедицинские бригады.