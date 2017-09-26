Около 60 звонков поступило на горячую линию после ДТП с автобусом на Кубани

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Телефон доверия МЧС по Кубани принял 56 звонков от родственников и знакомых пострадавших в ДТП с участием автобуса, в котором находились паломники из Нижнего Новгорода, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В ГУ МЧС по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На данный момент на телефон доверия поступили 56 звонков от родственников и знакомых людей пострадавших в ДТП. На звонки отвечают психологи и сотрудники отдела кадров главного управления", — говорится в сообщении. Также отмечается, что в ККБ №1 Краснодара прибыли четыре психолога Южного филиала ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России".

В сообщении уточняется, что в автобусе находились 26 человек, из них два водителя и один экскурсовод, детей среди пассажиров не было. К настоящему моменту автобус и грузовик с места аварии убраны, движение полностью восстановлено, добавили в ведомстве.

Всего для ликвидации происшествия были задействованы 93 человека, 32 единицы техники, в том числе от МЧС РФ 21 человек и 9 единиц техники.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 20 госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.