Под Тулой выясняют обстоятельства гибели в ДТП десятилетнего велосипедиста

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. УМВД по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с трагедией в Ясногорском районе, где иномарка насмерть сбила 10-летнего мальчика на велосипеде; местные СМИ сообщают, что скорая помощь и полиция ехали слишком долго.

Согласно данным УМВД по региону, ДТП произошло вечером 23 сентября. "В селе Денисово водитель автомобиля Toyota сбил мальчика, ехавшего на велосипеде. От полученных травм ребёнок скончался на месте ДТП до прибытия медиков", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Получены сведения, что велосипедист двигался в вечернее время вдоль автодороги по неосвещённому участку местности без светоотражающих элементов на одежде и своём транспортном средстве за 4-летней сестрой", — сообщает полиция.

УМВД уточняет, что, когда было получено сообщение о ДТП, "незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции". Когда они прибыли на место, там уже была бригада скорой помощи.

В то же время региональные СМИ цитируют очевидцев трагедии, которые уверены, что оперативные и экстренные службы ехали слишком долго: медики — примерно 45 минут, а полиция – через 50 минут после медиков.

РИА Новости пока не располагают официальным комментарием полиции и медиков, но источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что место ДТП находится в 20 километрах от райотдела полиции. По данным системы ГЛОНАСС, следственно-оперативная группа была на месте через 23 минуты после поступления сообщения об аварии. "Когда они приехали, скорая уже была там и констатировала смерть ребенка", — сказал собеседник.

СМИ также сообщают, что за рулем сбившего ребенка автомобиля находился хирург местной больницы. Источник РИА Новости подтвердил, что за рулем находился медик, но не уточнил, кто именно.

Как сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Тульской области, ведомство взяло расследование уголовного дела на контроль.