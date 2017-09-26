Жителю Кузбасса вынесли приговор за интимные отношения с подростками

КЕМЕРОВО, 26 сен — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к 8,5 годам лишения свободы 26-летнего жителя города Тайги за интимную связь с девочками-подростками, сообщает во вторник региональное управление Следственного комитета РФ.

"В марте 2017 года осужденный в разное время вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с 14- и 15-летней местными жительницами. О близких взаимоотношениях с одним и тем же молодым человеком девочки узнали случайно. На этой почве между ними произошел конфликт, к урегулированию которого подключились сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспектор подразделения по делам несовершеннолетних в беседе с девочками выяснил причину ссоры между ними. При этом, как отмечает следствие, молодой человек не отрицал взаимоотношений с обеими девочками-подростками.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении двух или более лиц".

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Примечательно, что в рамках расследования уголовного дела он оказал давление на одну из девочек: ударил по лицу и потребовал изменить свои показания. За принуждение девочки-подростка к даче ложных показаний в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно находится в производстве следователя", — добавили в СК.