Жителю Кузбасса вынесли приговор за интимные отношения с подростками

КЕМЕРОВО, 26 сен — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к 8,5 годам лишения свободы 26-летнего жителя города Тайги за интимную связь с девочками-подростками, сообщает во вторник региональное управление Следственного комитета РФ.
Отмечается, что инспектор подразделения по делам несовершеннолетних в беседе с девочками выяснил причину ссоры между ними. При этом, как отмечает следствие, молодой человек не отрицал взаимоотношений с обеими девочками-подростками.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Примечательно, что в рамках расследования уголовного дела он оказал давление на одну из девочек: ударил по лицу и потребовал изменить свои показания. За принуждение девочки-подростка к даче ложных показаний в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно находится в производстве следователя", — добавили в СК.