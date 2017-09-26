Росприроднадзор возбудил дело по выбросам сероводорода на свалке в Балашихе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) возбудила административное дело после выбросов сероводорода мусорной свалкой Кучино в подмосковной Балашихе, опровергнув 625-кратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, сообщает ведомство.

Ранее СМИ сообщили о том, что 12 сентября предельно допустимая разовая концентрация сероводорода на мусорном полигоне Кучино в подмосковной Балашихи была превышена в 625 раз.

"Ведомственной лабораторией проведен отбор проб в приземном слое атмосферы в жилой зоне, по результатом которого в объеме проведенных исследований были выявлены превышения допустимых нормативов (предельно допустимой концентрации — ПДК) сероводорода в 1,1 – 1,74 раза, что стало основанием для возбуждения службой административного дела", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, проводится расследование с целью проверки исполнения обеспечивающими организациями технологии пересыпки тела полигона "Кучино" грунтами для недопущения возгорания отходов и выделения вредных веществ.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования сообщает, что представленная в ряде СМИ информация о 625-кратном превышении предельно допустимых нормативов сероводорода со ссылкой на данные Росприроднадзора не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что служба продолжает проверки по жалобам на загрязнение воздуха на юго-востоке Москвы.