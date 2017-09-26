В Москве проверяют уже 16 управ из-за звонков о "минировании"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют уже 15 районных управ Москвы после анонимных сообщений об угрозе минирования, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о проверках после звонков с угрозой взрыва в семи управах Москвы.

"Угроза взрывов поступила уже в отношении 15 управ: "Нагатино-Садовники", "Москворечье-Сабурово", "Орехово-Борисово Северное", "Ивановское", "Печатники", "Дмитровский", " Тверская", "Гагаринский", "Донская", "Косино", "Нижегородская", "Чертаново Центральная", "Новопеределкино", Ломоносовский" и "Марфино", — сказал собеседник агентства.

Только за минувшие сутки в Москве и Грозном поступили звонки с угрозами взрывов 26 объектов. Эвакуированы в общей сложности более 4 тысяч человек.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек были эвакуированы за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

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О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник в СМИ появилась информация об установлении личности организатора волны анонимных звонков об угрозе взрывов. В ФСБ эту информацию опровергли, заявив, что "она на совести тех изданий, которые ее тиражируют".

*Террористическая организация, запрещенная в России.