В Москве проверяют уже 16 управ из-за звонков о "минировании"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют уже 15 районных управ Москвы после анонимных сообщений об угрозе минирования, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось о проверках после звонков с угрозой взрыва в семи управах Москвы.
"Угроза взрывов поступила уже в отношении 15 управ: "Нагатино-Садовники", "Москворечье-Сабурово", "Орехово-Борисово Северное", "Ивановское", "Печатники", "Дмитровский", " Тверская", "Гагаринский", "Донская", "Косино", "Нижегородская", "Чертаново Центральная", "Новопеределкино", Ломоносовский" и "Марфино", — сказал собеседник агентства.
Только за минувшие сутки в Москве и Грозном поступили звонки с угрозами взрывов 26 объектов. Эвакуированы в общей сложности более 4 тысяч человек.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
5.5%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.8%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Во вторник в СМИ появилась информация об установлении личности организатора волны анонимных звонков об угрозе взрывов. В ФСБ эту информацию опровергли, заявив, что "она на совести тех изданий, которые ее тиражируют".
*Террористическая организация, запрещенная в России.