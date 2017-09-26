В Воронеже погиб подросток, пытаясь сделать селфи на строящейся высотке

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Воронеже, который забрался на верхние этажи строящегося высотного дома, чтобы сделать фотографию, и сорвался вниз, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел поздним вечером 24 сентября, однако следствие информирует о нем только сейчас. По его данным, 15-летний юноша вместе с другими подростками пришли на площадку строящихся домов по улице Шишкова.

"Воспользовавшись отсутствием ограждения и охраны, подростки зашли на указанный объект строительства, намереваясь сфотографироваться. Находясь на верхних этажах одного из недостроенных многоэтажных зданий, но не ниже 13 этажа, 15-летний парень по неосторожности упал на первый этаж, получив при этом телесные повреждения, от которых скончался", — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Сотрудники СК… назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего, истребовали и приобщили к уголовному делу сведения о застройщике данного объекта и организациях, которыми на основании договоров подряда в указанный период производились строительные работы, произведены выемки строительной документации", — пояснил и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального следственного управления СК РФ Евгений Агапов.