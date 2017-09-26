Нижегородского подростка, избившего друга в лесу, признали невменяемым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Следователи Нижегородской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в покушении на убийство 13-летнего мальчика, с которым они находились в лесополосе города Кстово и, как полагают следователи, подозреваемый избил малолетнего металлическим прутом, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, преступление произошло вечером 31 мая, когда подозреваемый и потерпевший гуляли по улицам Кстова и найденными металлическими прутьями разбивали стеклянные бутылки. Решив поискать еще больше бутылок, они зашли в лесополосу.

"В лесополосе 15-летний подросток беспричинно избил металлическим прутом 13-летнего потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. В ходе предварительного следствия установлено, что 15-летний мальчик страдает хроническим психическим расстройством и совершил преступление в состоянии невменяемости и нуждается в принудительном лечении", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что сейчас подозреваемый подросток находится в областной психоневрологической больнице имени Кащенко.

Ранее сообщалось, что 13-летнего пострадавшего нашли без сознания в день совершения преступления в лесополосе. У него была открытая черепно-мозговая травма, а также перелом костей левой кисти. Мальчика доставили в больницу и сделали операцию. Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство малолетнего. Во вторник СК сообщило, что расследование завершено и с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера передано в суд для рассмотрения по существу.