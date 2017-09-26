Ставропольский пенсионер застрелил из автомата двух незваных гостей

НАЛЬЧИК, 26 сен — РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Шпаковского района, которого подозревают в том, что он после ссоры с тремя местными жителями выстрелил в них из автомата, при этом двое из них погибли, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По данным следствия, днем 23 сентября 61-летний мужчина услышал стук в ворота своего домовладения. Он вышел и увидел возле двора ранее ему незнакомых 43-летнего мужчину, а также 19-летнего и 16-летнего молодых людей, с которыми у него произошла ссора из-за малозначительного повода", — говорится в сообщении. Как считают следователи, хозяин дома попросил пришедших подождать его, а затем, вернувшись на улицу, несколько раз выстрелил в них из автомата.

"В результате полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток в этот же день скончался в больнице, 19-летний молодой человек находится в больнице с огнестрельным ранением", — отмечает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц", "Покушение на убийство" и "Незаконное ранение оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.