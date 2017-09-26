Сбившая сотрудника ГИБДД на Арбате машина принадлежит ФСБ, заявил источник

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Автомобиль Mercedes с номерами АМР, который в понедельник насмерть сбил сотрудника ГИБДД на улице Новый Арбат в центре Москвы, состоит на балансе Федеральной службы безопасности, сообщили РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Автомобиль Mercedes находится на балансе ФСБ РФ", — сказал один из собеседников агентства. Эту информацию подтвердил и другой источник, близкий к правоохранительным структурам столицы.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по поводу данных о принадлежности автомобиля.