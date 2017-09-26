В Москве "заминировали" управы семи районов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию об угрозе "минирования" семи районных управ Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах столицы.
5.5%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.8%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
В минувшую субботу в Москве эвакуация проводилась в 15 управах районов и одной префектуре.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек эвакуировали за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.