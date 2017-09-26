В трех российских регионах зафиксировали новые вспышки АЧС

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской, Нижегородской и Волгоградской областей, сообщает ведомство.

В Саратовской области в результате лабораторных исследований геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в 10 километрах северо-западнее рабочего поселка Степное Советского района, в селе Липовка Марксовского района, а также в селе Верхняя Чернавка Вольского района.

Кроме того, лабораторные исследования позволили обнаружить геном вируса АЧС в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, обнаруженного на территории 102 квартала Ковернинского лесничества Ковернинского района Нижегородской области. Помимо этого, геном вируса АЧС выделен в образцах смывов с различных поверхностей, отобранных на площадке для разделки туш в деревне Перелаз и на территории кормушки для диких животных вблизи деревни Крутой Починок (объекты принадлежат охотхозяйству "Природа") городского округа Семеновский Нижегородской области.

Патологический материал, отобранный от дикого кабана, обнаруженного на территории Государственного охотничьего заказника регионального значения "Лещевский" (Ленинский район Волгоградской области) также содержал геном АЧС.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской, Нижегородской и Волгоградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.