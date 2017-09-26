На Ставрополье выясняют обстоятельства гибели семьи при пожаре

НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Следователи Ставропольского края выясняют обстоятельства гибели семьи из трех человек во время пожара в многоэтажном доме в Невинномысске, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме на бульваре Мира в Невинномысске, где погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, еще два человека пострадали.

"Установлено, что вечером 25 сентября в одной из комнат на четвертом этаже пятиэтажного дома в Невинномысске произошло возгорание. В результате происшествия погибла проживавшая на пятом этаже семья — 36-летний мужчина, его 28-летняя супруга и их сын, 2015 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще два человека госпитализированы.

"По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем 25-летнего жильца четвертого этажа", — отмечает следствие.

Сотрудники СК ведут проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, назначен ряд судебных экспертиз, добавили в ведомстве.