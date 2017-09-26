Жительница Челябинска требует увеличить компенсацию за подмену в роддоме

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Жительница Челябинска Зоя Туганова, чью дочь 30 лет назад перепутали в роддоме с другим младенцем и в пользу которой суд взыскал компенсацию в 1 миллион рублей, обжаловала решение, требуя увеличить сумму, сообщила РИА Новости консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

По данным райсуда, 23 августа в пользу Тугановой взыскана компенсация морального вреда в 1 миллион рублей с России в лице Министерства финансов. Ранее сообщалось, что Туганова требовала взыскать 10 миллионов рублей с областного перинатального центра и минздрава области.

"В Центральный районный суд Челябинска поступила апелляционная жалоба Тугановой на решение райсуда от 23 августа. Истица не согласна с размером компенсации и требует ее увеличения", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что также в райсуд поступила жалоба министерства финансов РФ на решение райсуда от 23 августа. Минфин не согласен с тем, что должен выплачивать компенсацию. Обе жалобы будут направлены в Челябинский облсуд, добавила она.

О случившемся на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" впервые написала местная жительница Екатерина Туганова, которую как свою дочь воспитывала Зоя Туганова. Она сообщила, что настоящая дочь Зои Люция выросла в Башкирии у биологических родителей Екатерины. По словам Екатерины, Люция попала в "сельскую семью с хорошим достатком, по меркам советского времени даже с высоким". Но затем "все стало рушиться": появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке. Она отмечала, что в итоге ее биологический отец попал в тюрьму, а на мать "обрушилось ещё большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией".

Екатерина Туганова заявила, что не оправдывает поступки своих биологических родителей, "но все-таки первоочередной причиной стала эта чья-то роковая ошибка и халатность персонала".