В Челябинске выясняют обстоятельства смерти женщины после родов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели в лечебном учреждении Челябинска местной жительницы после родов, сообщило следственное управление СК по региону.
По предварительным данным следствия, днем 21 сентября в лечебном учреждении Калининского района скончалась местная жительница, у которой накануне медицинские работники принимали роды.
"В следственные органы СКР по Челябинской области с заявлением о смерти жены после родов обратился местный житель. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, добавляет следствие.