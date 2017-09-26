В Челябинске выясняют обстоятельства смерти женщины после родов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели в лечебном учреждении Челябинска местной жительницы после родов, сообщило следственное управление СК по региону.

По данным местных СМИ, беременной жительнице Челябинска в областной клинической больнице №3 врачи сделали кесарево сечение, родилась двойня, а на следующий день женщина скончалась.

По предварительным данным следствия, днем 21 сентября в лечебном учреждении Калининского района скончалась местная жительница, у которой накануне медицинские работники принимали роды.

"В следственные органы СКР по Челябинской области с заявлением о смерти жены после родов обратился местный житель. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, добавляет следствие.