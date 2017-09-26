В Приморье возбудили уголовное дело после похищения двух девушек

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту похищения двух девушек, одна из которых является воспитанницей детского учреждения, в поселке Смоляниново Приморского края, сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух ранее судимых жителей Приморья. По данным полиции, они похитили двух девушек для склонения их к занятию проституцией. Оба отбывали заключение за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

"Двадцать пятого сентября 2017 года двое мужчин в поселке Смоляниново под угрозой применения насилия похитили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "похищение человека", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые, угрожая применением силы, посадили в автомобиль двух девушек 17 и 20 лет и увезли их во Владивосток, где удерживали в квартире до прибытия сотрудников полиции. Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц указанного детского учреждения.

Добавляется, что в настоящее время решается вопрос об аресте задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.