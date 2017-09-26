Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. После ДТП на Кубани с автобусом, перевозившем паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в больницах Краснодара и Горячего ключа остаются 20 человек, из них 10 — в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Краснодарского края.

Как отмечает ведомство, по поручению губернатора краевой министр здравоохранения организовал оказание всей необходимой медицинской и медико-психологической помощи пострадавшим в результате аварии под Горячим ключом.

"С самых первых минут трагедии на месте работали 27 бригад службы скорой медицинской помощи, в том числе две бригады из Республики Адыгея. Благодарим коллег за оперативную помощь", — отметил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

ДТП с экскурсионным автобусом в Горячем Ключе: шесть погибших, более 20 пострадавших. https://t.co/Z8QdX0snRL pic.twitter.com/Agb2osXCd0 — Кубань 24 (@kuban24tv) 26 сентября 2017 г.

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Руководитель ведомства уточнил, что 20 человек госпитализированы с места ДТП в больницы, из них в НИИ-Краевая клиническая больница №1 — 10 человек, они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, еще один человек — в БСМП Краснодара. Оставшиеся девять пациентов находятся на лечении в больнице Горячего ключа, их также консультируют краевые специалисты.

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"Специальные пункты психологической помощи организованы для родственников погибших. С пострадавшими и их родственниками также работают бригады психологической медпомощи. Вся необходимая медицинская и психологическая помощь оказывается в полном объеме", — добавили в ведомстве.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулём. По данным МВД, он погиб на месте.