Глава Кубани выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким паломников, погибших в ДТП с экскурсионным автобусом в ночь на вторник.

"Выражаю глубокие и самые искренние слова соболезнования родным и близким паломников, погибших в сегодняшней автоаварии с автобусом. Мною даны необходимые распоряжения по встрече родственников, которые прибудут в край для опознания своих родных. Краевой минздрав окажет этим людям необходимую психологическую помощь в специально развернутых для этого пунктах психологической помощи", – цитирует пресс-служба администрации региона слова губернатора.

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Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 20 были госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было.

ДТП с экскурсионным автобусом в Горячем Ключе: шесть погибших, более 20 пострадавших. https://t.co/Z8QdX0snRL pic.twitter.com/Agb2osXCd0 — Кубань 24 (@kuban24tv) 26 сентября 2017 г.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулём. По данным МВД, он погиб на месте.