В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге шести автобусов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Три уроженца Северного Кавказа и ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 29 лет задержаны в Подмосковье по подозрению в поджоге шести автобусов, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленники действовали в составе этнической организованной группы, занимаясь криминальным покровительством лиц, осуществляющих нелегальные пассажирские перевозки на территории Красногорского района. Тем, кто не желал попадать под их криминальное влияние, подозреваемые угрожали поджогами пассажирских автобусов… находясь на автобазе, расположенной в Красногорском районе, правонарушители облили бензином и подожгли 6 автобусов, принадлежащих одному из легальных перевозчиков", – рассказала она.

По словам Петровой, в ходе обысков, проведенных по местам жительства задержанных и в гаражном боксе, расположенном в Нахабино, полицейские изъяли мобильные телефоны, sim-карты и маски, используемые при совершении преступления. Следователи возбудили уголовное дело об "умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога". Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Петрова добавила, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.