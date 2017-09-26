В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге шести автобусов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Три уроженца Северного Кавказа и ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 29 лет задержаны в Подмосковье по подозрению в поджоге шести автобусов, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По словам Петровой, в ходе обысков, проведенных по местам жительства задержанных и в гаражном боксе, расположенном в Нахабино, полицейские изъяли мобильные телефоны, sim-карты и маски, используемые при совершении преступления. Следователи возбудили уголовное дело об "умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога". Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Петрова добавила, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.