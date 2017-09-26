В больницы к пострадавшим в ДТП с автобусом на Кубани направили психологов

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Психологи МЧС готовы оказать помощь пострадавшим при столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком на Кубани, где, по предварительной информации, погибли шесть человек и 24 ранены, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

"В лечебные учреждения направлены психологи МЧС России. В готовности находится авиация МЧС России два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями", — сказал Гавриляк.

Руководитель ведомства добавил, что ситуация находится на контроле ЦУКС главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На базе главного управления работает телефон горячей линии: 88612686440.

Как уточнили в МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлекалось 93 человек и 32 единицы техники, от МЧС России — 21 человека и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Горячеключевском районе Кубани около 01.00 (мск.) экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон". В результате ДТП погибли шесть человек, еще 24 доставлены в больницы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с аварией поручил краевому министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле. Отмечалось, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая высокотехнологичную.