В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен — РИА Новости. Автобус в Краснодарском крае столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие, сообщил во вторник Южный региональный центр МЧС.

По данным спасателей, в 01.20 по мск поступило сообщении, что на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе населенного пункта Молькино произошло ДТП с участием автобуса King Long, следовавшего из Адлера в Нижний Новгород, и грузовика Man.

"По предварительным данным, есть пострадавшие. Они доставляются в ЦРБ города Горячий Ключ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 56 человек, 18 единиц техники.