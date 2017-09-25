В Смоленске мужчина разбил стекло скорой и ранил медработника

БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Смоленска, который камнем повредил стекло автомобиля скорой помощи и избил медработника, находившегося в нем, сообщает прокуратура региона.

"Прокуратура Промышленного района города Смоленска признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", — говорится в сообщении.

Информация о нападении неизвестных на машину скорой помощи ранее появилась в местных СМИ. Установлено, что случай произошел на улице Большая Советская в городе Смоленске. По данным прокуратуры местный житель камнем повредил стекло "скорой" и причинил телесные повреждения медицинскому работнику, находящемуся в автомобиле.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".