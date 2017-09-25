В ДТП под Курском погибла 23-летняя чемпионка по фитнес-бикини

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В крупном ДТП в Курской области погибла чемпионка нескольких регионов по фитнес-бикини Диана Позднякова. Об этом сообщает "БелПресса" со ссылкой на президента Белгородской федерации бодибилдинга Сергея Алиева.

По его словам, накануне происшествия 23-летняя спортсменка победила на соревнованиях в Липецке. "Она была абсолютной чемпионкой области по фитнес-бикини и ряда других турниров. Готовилась к турниру, который 8 октября пройдёт в Белгороде", — сказал Алиев.

Он добавил, что Позднякова также была профессиональным тренером. В октябре Белгородская федерация бодибилдинга проведет турнир, посвященный памяти погибшей.

Ранее в МВД по Курской области сообщили, что вблизи населенного пункта Кулевка на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск столкнулись иномарки Mitsubishi Carisma, в которой находилась Позднякова, и Peugeot 308. Погибли шесть человек, еще двое пострадали.

"Как стало известно, в Mitsubishi ехал тренер и две спортсменки. Они возвращались в Белгородскую область с соревнований в Липецке. Пассажирка 1994 года рождения погибла, вторая пассажирка, 1985 года рождения, и водитель госпитализированы", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД региона Лилия Каменева.

Причины происшествия устанавливаются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.