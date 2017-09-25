СК завел дело после массового отравления школьников в Абакане

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья граждан, после массового отравления детей в школе Абакана, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что шесть детей из младших классов школы №26 Абакана были госпитализированы в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в данный момент обследуется персонал пищеблока, берутся пробы пищи и воды, деятельность самого пищеблока приостановлена.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, предварительно установлено, что все заболевшие дети употребляли приготовленную в школьной столовой еду, не соответствующую гигиеническим требованиям безопасности, что и привело к их групповой заболеваемости.