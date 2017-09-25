В Чехове продолжают тушить крупный пожар на территории мебельной фабрики

Пожар на складе с бытовой химией на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове. 25 сентября 2017

Пожар на складе с бытовой химией на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове. 25 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Порядка 60 специалистов МЧС и 18 единиц техники привлечены к тушению крупного пожара на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.

Ранее сообщалось о возгорании кровли на площади 300 квадратных метров склада с бытовой химией по адресу: Симферопольское шоссе, дом 2.

"Привлечены 58 человек и 18 единиц техники", — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.