В Чехове продолжают тушить крупный пожар на территории мебельной фабрики

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Порядка 60 специалистов МЧС и 18 единиц техники привлечены к тушению крупного пожара на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.
Ранее сообщалось о возгорании кровли на площади 300 квадратных метров склада с бытовой химией по адресу: Симферопольское шоссе, дом 2.
"Привлечены 58 человек и 18 единиц техники", — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар в Чехове. Горит Мебельная фабрика: https://t.co/PFjmoDXhyu на @YouTube— Чехов ЧеховчанкаИнфо (@Chehovchanka) 25 сентября 2017 г.