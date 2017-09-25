В Волгограде опекуны получили 13 лет за похищение и гибель ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен — РИА Новости. Супруги-опекуны из Чернышковского района Волгоградской области осуждены за причинение смерти своему приемному сыну и похищение малолетнего мальчика из Морозовского района Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.
"Приговором суда виновная приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее супругу суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима",- пояснила Куницкая.
Раннее сообщалось, что 7 мая мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Во время допроса они пояснили, что приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, супруги, по версии следствия, решили его похитить и воспитать: распылив в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и схватив мальчика, на своем автомобиле они выехали в Волгоградскую область.
Кроме того, женщина выдвинула членам семьи версию, что ребёнка могла похитить биологическая мать. Допрошенные в рамках следствия дети и супруг злоумышленницы подтвердили, что вплоть до 8 мая 2017 года были уверены, что ребёнок пропал без вести после игры в песочнице. Именно погибшего сына супруги хотели заменить мальчиком из Ростовской области, считает следствие.