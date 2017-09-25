В Волгограде опекуны получили 13 лет за похищение и гибель ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен — РИА Новости. Супруги-опекуны из Чернышковского района Волгоградской области осуждены за причинение смерти своему приемному сыну и похищение малолетнего мальчика из Морозовского района Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

"Приговором суда виновная приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее супругу суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима",- пояснила Куницкая.

Она добавила, что супруги признаны виновными в похищении несовершеннолетнего, совершенного по предварительному сговору, оставлении в опасности, причинении смерти по неосторожности и мошенничестве при получении выплат.

Раннее сообщалось, что 7 мая мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Во время допроса они пояснили, что приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, супруги, по версии следствия, решили его похитить и воспитать: распылив в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и схватив мальчика, на своем автомобиле они выехали в Волгоградскую область.

Позже стало известно, что супруги также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находятся пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез. Однако опекуны не стали обращаться в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие 8 месяцев и получали причитающиеся выплаты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело ребенка было найдено, представитель СУСК РФ по Волгоградской области подтвердила РИА Новости, что женщина призналась, что сама захоронила приемного сына, который якобы скончался от заболевания.

Суд установил, что в сентябре 2016 года один из приемных детей супругов, четырехлетний Егор, зашёл на кухню и опрокинул на себя стоящую на табуретке кастрюлю с кипятком. Как сообщают, осужденная, увидев на ногах ребенка ожоги, не стала обращаться к медикам и решила вылечить мальчика сама. Позже женщина обнаружила, что малолетний ребенок мертв. Суд установил, что она избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего дома. Мужу и детям осужденная сообщила, что Егор пропал.

Кроме того, женщина выдвинула членам семьи версию, что ребёнка могла похитить биологическая мать. Допрошенные в рамках следствия дети и супруг злоумышленницы подтвердили, что вплоть до 8 мая 2017 года были уверены, что ребёнок пропал без вести после игры в песочнице. Именно погибшего сына супруги хотели заменить мальчиком из Ростовской области, считает следствие.