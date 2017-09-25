В Чехове горит склад с бытовой химией

Пожар на складе с бытовой химией на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове. 25 сентября 2017

Пожар на складе с бытовой химией на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове. 25 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Склад с бытовой химией загорелся в понедельник на площади 300 квадратных метров на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"Предварительно, горит кровля сдаваемого в аренду здания с бытовой химией. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

​

По данным МЧС, сообщение о пожаре в строении по адресу Симферопольское шоссе, дом 2 поступило в оперативную смену в 16.10. К ликвидации возгорания пока привлечены две единицы техники, всего восемь человек.

Чехов заволокло красным дымом – на мебельном комбинате тушат крупный пожар https://t.co/35z2zw96Ff pic.twitter.com/optMXKdhxE — Радио 1 (@radio1_news) 25 сентября 2017 г.

​