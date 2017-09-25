В Чехове горит склад с бытовой химией

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Склад с бытовой химией загорелся в понедельник на площади 300 квадратных метров на территории мебельной фабрики в подмосковном Чехове, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Предварительно, горит кровля сдаваемого в аренду здания с бытовой химией. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
В Чехове на территории мебельного комбината произошёл пожар https://t.co/w5o4g214nh #Чехов #пожар #видео #ЧП pic.twitter.com/dENFwivLOy— Мобильный репортер (@mreporter_ru) 25 сентября 2017 г.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в строении по адресу Симферопольское шоссе, дом 2 поступило в оперативную смену в 16.10. К ликвидации возгорания пока привлечены две единицы техники, всего восемь человек.
Чехов заволокло красным дымом – на мебельном комбинате тушат крупный пожар https://t.co/35z2zw96Ff pic.twitter.com/optMXKdhxE— Радио 1 (@radio1_news) 25 сентября 2017 г.