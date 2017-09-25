В МВД рассказали о задержании подозреваемого в расчленении тела на Кубани

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подозреваемый в расчленении тела на Кубани оказал активное сопротивление при задержании, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Волк отметила, что в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что во время ремонта дороги на проезжей части был обнаружен телефон, в котором были фотографии мужчины с частями расчлененного человеческого тела.

"Краснодарские полицейские в результате проведения специальных технических мероприятий установили личность владельца телефона. В ходе оперативных мероприятий он был задержан… В момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление полицейским… Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, а позже передан в Следственный комитет", — сказала она.

Сообщилось, что следователи задержали супружескую пару, проживавшую в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям.

По данным ведомства, 8 сентября 35-летний житель Краснодара и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло в столице Кубани вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Как отмечает СК, в процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.