Мосгорсуд продлил домашний арест брату экс-мэра Владивостока

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мосгорсуд до 30 ноября продлил срок домашнего ареста брату отстраненного мэра Владивостока Андрею Пушкареву, обвиняемому по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который опасался, что в случае смягчения меры пресечения обвиняемый сможет скрыться, оказать давление на свидетелей или другим образом помешать установлению истины по делу.

Также фигурантами дела являются его брат — отстраненный мэр Владивостока Игорь Пушкарев и глава предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников. Им предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором "Востокцемента", в 2012–2014 годах передавал Лушникову деньги в качестве коммерческого подкупа. В свою очередь Лушников, как считает следствие, действуя в интересах группы компаний "Востокцемент", обеспечил приобретение у входящих в эту группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту дорог Владивостока.

Как сообщалось, ФСБ оценивает ущерб от махинаций мэра и его сообщников в сумму более 160 миллионов рублей.