В Чечне задержали банду, занимавшуюся незаконным оборотом оружия

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Чеченские правоохранители задержали лидера и участников преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Сотрудниками ЦПЭ МВД по Чеченской республике совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны лидер и участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом огнестрельного оружия… Мероприятия по задержанию членов преступной группы проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 11 августа текущего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер преступной группы 42-летний житель Аргуна задержан полицейскими при попытке сбыта оружия и боеприпасов, среди которых — четыре пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, магазины и 150 патронов к ним, а также 11 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Отмечается, что правоохранителями задержаны еще четырех участников преступной группы. Это два жителя Аргуна, житель Грозного и уроженец Ачхой-Мартановского района. Сотрудниками правоохранительных органов с июня текущего года разрабатывалась данная группа, у которой изъято 20 сигнальных пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами и 25 магазинов к ним, 27 приспособлений для бесшумной стрельбы, 360 патронов различного калибра и запчасти к пистолету. У одного из задержанных по месту жительства в подсобном помещении был оборудован цех по изготовлению и переделке огнестрельного оружия.

Добавляется, что группу удалось нейтрализовать и изъять оружие и боеприпасы до его использования в преступных целях.